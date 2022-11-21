حالة الطقس غدا في المحافظات.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بنسبة 30%

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات، حيث تشهد البلاد عودة لسقوط الأمطار مرة أخرى، وسط انخفاض في درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية أيضا على بعض المحافظات، على أن تختفي في محافظات الصعيد التي تتعرض لطقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلاً.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات، كشفت «الأرصاد» أن طقس الوجه البحري غائم جزئيا ومعتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلاً، مع تكون الشبورة المائية.

بينما تشهد القاهرة طقسا مائلا للحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلاً، مع تكون الغيوم الجزئية، وتكوّن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، على الطرق التي تربط بينها وبين محافظات الوجه البحري.

طقس محافظات السواحل الغربية

وفيما يتعلق بطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الغربية، تشهد طقسا معتدل الحرارة نهارا مائلا للبرودة ليلاً، مع وجود شبورة مائية، وفرص سقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

طقس السواحل الشمالية

بينما تشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا باردا ليلاً، مع تكون الشبورة المائية، على أن تكون هناك فرص سقوط أمطار بنسبة 30%.

وتتعرض محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى سقوط أمطار بنسبة 30%، مع وجود غيوم جزئية وطقس مشمس نهارا مائل للبرودة ليلاً.

وتشهد محافظات شمال وجنوب الصعيد «قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا، بني سويف، الفيوم» طقسا حارا نهارا باردا ليلا.

درجات الحرارة في مصر غدا

وعن درجات الحرارة في محافظات مصر غدا فهي كالتالي:

- السواحل الشمالية: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب سيناء: العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة

- شمال الصعيد: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة

- جنوب الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.