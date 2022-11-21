الصحة العالمية: 11 مليون طفل أفريقي يعانون من الجوع بفعل تغيرات المناخ

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ 11 مليون طفل أفريقي يعانون من الجوع نتيجة التغيرات المناخية، موضحةً: «أنا مؤمنة بالعمل مع الشباب، ونتمنى أن نتواصل معهم باستمرار».

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج COP27، على قناة الحياة: «أحرص دائما على الاستماع إلى الشباب في أغلب برامجي منذ نوفمبر الماضي، وأحرص على أن يديروا الجلسات والمشروعات، بدأنا من الأقصر، ونعمل على إيصال صوت الشباب، وسعيدة بالتعاون مع وزيري الرياضة والصحة».

وتابعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، أن هناك 7 ملايين وفاة سنويا نتيجة تلوث الهواء والتغيرات المناخية، مشددةً على ضرورة أن يتحد العالم من أجل مواجهة تداعيات هذه الظواهر الخطيرة.