استشاري التغيرات المناخية: صندوق الخسائر شهادة دولية باسم مصر

أشاد الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، بقمة المناخ التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، معربًا عن سعادته البالغة بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار بمؤتمر المناخ، يتعهد بتوفير مبالغ للدول المتضررة من التغيرات المناخية، مؤكدًا أن رئاسة المؤتمر استطاعت إدراج ملف تدشين صندوق الخسائر على قائمة مؤتمر المناخ، وهو بمثابة شهادة دولية باسم مصر.

تدشين صندوق الخسائر

أضاف «طنطاوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تدشين صندوق الخسائر، كان أمر فشلت عملية مناقشته في مؤتمرات سابقة، بعد رفض الدول الصناعية هذا الأمر، ولكن هذا الأمر حدث تاريخي، يُسجل باسم مصر، بعد نجاحها في تدشين صندوق الخسائر.

موقف الدول الصناعية

أوضح استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن إنشاء صندوق تعويضات الخسائر، يُمثل شهادة دولية باسم مصر، مشيرًا إلى أنه جرى الاتفاق على إنشاء لجنة تعمل لمدة عام، ويكون دورها متابعة مصادر التمويل، وآليات توزيعه على الدول المُستحقة، كما أنه في الوقت ذاته موافقة الدول الصناعية على الشروع في مناقشة الصندوق يُمثل نوعًا من الثقة.