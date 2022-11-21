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«الصحة العالمية»: التغيرات المناخية تسبب الجفاف والجوع والأمراض الوبائية

كتب:

شريف سليمان
06:26 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ التغيرات السلبية في المناخ، تؤدي إلى الجفاف والجوع وتغيير في السلة الغذائية والأمراض مثل الملاريا والإسهال والحمى الصفراء وزيادة في الأمراض الوبائية وانتشارها.

وأضافت القصير، خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج «COP27»، على قناة «الحياة»، أن التغيرات المناخية تغير سلوكياتنا الغذائية ونزوح البشر من أماكن لأماكن أخرى، وبالتالي يجب أن نحافظ على الأكسجين وهواء نقي للجميع حتى نقلل من الأمراض.

وتابعت بأنّ منظمة الصحة العالمية معنية بالصحة، ولديها عدة أنظمة للتعامل مع التغيرات المناخية مثل الرصد والكشف المبكر وقياس المخاطر، محذرة من التدخين، وخاصة أنّ التبغ يسبب تلوث الهواء بشكل كبير، إذ تؤدي صناعة التبغ من زيادة الاحترار.

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بقلم شريف سليمان