كبير مفوضي cop 27: صعوبة كبيرة في توفير التمويل والتكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية

قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي فريق الرئاسة لـcop 27، إن تصريح أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، يتضمَّن شقين، الأول هو إشادة بقدرة مصر على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار الذي يُعد أكثر النقاط التفاوضية تعقيدًا والشق الثاني تشارك فيه مع رؤية الاتحاد الأوروبي وهو متعلق بخفض الانبعاثات الكربونية وهو ليس له علاقة بقدرة مصر التنظيمية والإدارية إنما هو أمر متعلق بالوضع الدولي الاقتصادي والسياسي القائم.

ما حققه cop 27 في ظل الأزمات الدولية نجاح بكل المقاييس

وأضاف نصر في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أن الوضع الدولي الحالي شديد التعقيد والصعوبة، إذ أن هناك صعوبة كبيرة في توفير التمويل والتكنولوجيا لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن ما حققه مؤتمر المناخ cop 27 في ضوء كل الأزمات الدولية الصعبة يُعد إنجازا ونجاحا بكل المقاييس.

مصر استهدفت تخطي التعهدات للتنفيذ وسيتم البناء على النتائج بقمة المناخ المقبلة

وأوضح كبير مفوضي فريق الرئاسة لـcop 27، أن التفاوضات وخاصة بمجال قضايا المناخ دائمًا ما تتضمَّن العديد من التعهدات والوعود والتي قد تصل لمرحلة تنفيذ هذه التعهدات، وهو ما دفع الدولة المصرية خلال مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ استهدفت تجاوز مرحلة التعهدات والوعود إلى مرحلة الوصول لتنفيذ هذه التعهدات، من خلال الضغط على الدول المانحة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل لكي توفي بقدر من العهود وتنفيذ هذه الإجراءات، منوهًا بأنه سيتم البناء على هذه النتائج بالمؤتمر المقبل.