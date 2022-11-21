حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية طقسا معتدل الحرارة، مشمس أغلب الأوقات صباحا مائل للبرودة ليلا، مع وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على أنحاء المحافظة، إضافة إلى هبوب رياح باردة ليلاً ونهاراً.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس بالإسكندرية غدا تشهد هطول أمطار خفيفة بنسبة 30% مع وجود شبورة مائية وانتشار الغيوم في السماء، مع استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

درجة الحرارة بالإسكندرية غدا

وتسجل درجات الحرارة في طقس الإسكندرية غدا، 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، مع ارتفاع أمواج البحر بنسبة خفيفة إلى معتدلة ويصل من متر إلى متر ونصف.

أمطار خفيفة بالإسكندرية

وهناك توقعات بهطول أمطار خفيفة على المدينة الساحلية، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع هبوب رياح شمالية غربية.

استمرار حالة الطوارئ بالإسكندرية

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ، ونشر الاستعدادات بجميع أحياء المحافظة، بالإضافة لانتشار السيارات الخاصة بشفط المياه في جميع أرجاء المحافظة.

نوات شتاء الإسكندرية

كما ستشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية عدد من النوات التي يشتهر بها فصل الشتاء، والتي تبدأ في نوفمبر الجاري وتستمر طوال فصل الشتاء، بينها نوة قاسم وهي واحدة من النوات الشديدة التي تبدأ في أول ديسمبر المقبل.