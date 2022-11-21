محافظ سوهاج: تغطية ترعتي «قلفاو» و«أخميم» بتكلفة 36 مليون جنيه

توجه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، إلى الترعتين المقرر تغطيتهما بنطاق مركزي سوهاج وأخميم، والتي بلغت تكلفتهما 36 مليون جنيه، يرافقه المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمحافظة، ومسئولي مجلسي مدينة سوهاج وأخميم

تغطية مسافة 200 متر بتكلفة 18 مليون جنيه

واستهل المحافظ جولته إلى ترعة «قلفاو» بمركز سوهاج، والتي سيتم تغطية مسافة 200 متر منها، بتكلفة 18 مليون جنيه، واستغلال المنطقة المغطاة لإنشاء موقف للسيارات، وتفقد بعد ذلك ترعة أخميم الغربية بناحية قرية «نيدة» والتي سيتم تغطية 700 متر منها، بتكلفة 28 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

توفير الاعتمادات المالية لتغطية الترعتين

وأوضح وكيل وزارة الري أن جميع الاعتمادات المالية لتغطية الترعتين تم توفيرها عن طريق المحافظة، من خلال خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية تقوم حاليا بأعمال الطرح تمهيدا للبدء في التنفيذ قريبا.

وقام محافظ سوهاج، اليوم، بتفقد عدد من المشروعات في قرى ومركز المنشأة ودار السلام، موجها بالمتابعة الدورية للطريق ووضع العلامات والإرشادات المرورية اللازمة.