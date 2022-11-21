«حياة كريمة»: بدء المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة» في سوهاج

قالت هبة الشرقاوي، مدير إدارة التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، إن المرحلة الثانية من مبادرة «التعليم حياة» انطلقت أمس بمحافظة سوهاج، وتستهدف 20 مدرسة وينطلق بعدها قطار المبادرة لمحافظة البحيرة، لافتة إلى أن المبادرة في مرحلتها الأولى استهدفت محافظة الغربية وجهزت 20 مدرسة، من خلال توعية الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ثم وصلت لمحافظة القليوبية ثم بنى سويف.

تجهيز معامل المدارس

وأوضحت «الشرقاوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» والمذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة أطلقتها «حياة كريمة»، بالتعاون مع إحدى المؤسسات لتنمية المجتمع ووزارة التربية والتعليم، وتستهدف تجهيز معامل المدارس، التي تم تطويرها من خلال مبادرة «حياة كريمة» في قرى الريف المصري، وتوصيلها بالإنترنت وتدريب الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على نظم التعليم الرقمي الجديدة.

رقمنة التعليم بـ«حياة كريمة»

وأشارت هبة الشرقاوي، إلى أن الدولة المصرية، حاليا تتجه لرقمنة التعليم ومن هنا كانت الانطلاقة لتدريب الطلاب على التعامل مع النظم التكنولوجية في التعليم، لافتة إلى أن إحدى المؤسسات، بدأت بتدريب الطلاب على منصة تعليمي التي تقدم كورسات مفيدة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور مع تنمية مهارات الإبداع لدى الطلاب وتطوير قدرات المعلمين.

المشروع القومي «حياة كريمة»

وأكدت مدير إدارة التعليم بمؤسسة «حياة كريمة»، أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة التعليم الرقمي، وتقديم فعاليات ودورات تدريبية متنوعة وفقا لطبيعة المحافظة والمنطقة المقدم بها الخدمة، والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة وحجم الإنجازات والمشروعات المقدمة من خلالها على أرض الواقع في المحافظة المقام بها التدريب.