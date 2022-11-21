«صحتك في تنظيم أسرتك» ندوة تثقيفية بكلية تمريض سوهاج

نظمت كلية التمريض بجامعة سوهاج، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، ندوة تثقيفية بعنوان «سعادتك وصحتك في تنظيم أسرتك»، بحضور الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غنى عبد الناصر، عميد الكلية، والدكتورة نور الهدى مصطفى، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والتنمية، ووفاء أبو سديرة، مدير المجلس القومي للسكان، والشيخ إبراهيم عمر، ممثل وزارة الأوقاف ومسئول ملف القضية السكانية بالمديرية.

التوعية بالزيادة السكانية بجامعة سوهاج

وأشاد الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس الجامعة، بالصدي الذي حققته حملة التوعية بخطورة الزيادة السكانية من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة، والتي تبنتها إدارة الجامعة بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، تفعيلاً لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكاني وأهمية تنظيم الأسرة، وذلك بهدف نشر الوعي بضرورة الابتعاد عن العادات والتقاليد الخاطئة التي أدت إلى تفاقم المشكلة السكانية، مضيفاً أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التي تهدد مستقبل الوطن، وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية وتهدم كل محاولات التنمية التي تقوم بها الدولة.

النهوض بصحة المواطنين

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عمران، إن الحكومة تبذل جهداً كبيراً من أجل النهوض بصحة المواطنين، وتولي ملف المشكلة السكانية اهتماما خاصا نظراً لتأثيرها على زيادة معدلات الفقر والجهل والبطالة، حيث تعمل حالياً على تكثيف جهودها وبرامجها التوعوية من أجل رفع الوعي بخطورة الزيادة السكانية، مشيراً إلى أن الندوة جاءت ضمن سلسلة الندوات التنشيطية والتثقيفية التي تجوب كافة المحافظات لتعزيز مشروع برنامج مصر لتنظيم الأسرة، لذلك حرصت الجامعة على المساهمة في نشر الوعي الصحي بين شباب الجامعة والمقبلين على الزواج، لمناهضة الزواج المبكر والتعرف على مردود تنظيم الأسرة على الأم والطفل والمجتمع ككل.

برامج الصحة الإنجابية

وأوضحت الدكتورة غنى عبد الناصر، أن تنفيذ برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة يتطلب تكاتف الجهود وتعزيز المبادرات، لتحقيق التحول الصحي المنشود، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، مضيفة أن الندوة تناولت فوائد تنظيم الأسرة من الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية، وتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة والمورثات الشائعة حول الإنجاب خاصة في محافظات الصعيد، وأيضاً تم إلقاء الضوء على أهمية الفحص قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض، والخدمات الطبية التي تقدمها الوحدات الصحية عن الوسائل الحديثة المستخدمة لتنظيم الأسرة.