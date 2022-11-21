نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة أسبوع الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات، أنّ احتفال الاتحاد الأفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات تحت عنوان «نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام»، يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذي نوليه جميعاً لهذا الملف الهام.

وقال إنّ تلك النسخة تأتي تزامناً مع تزايد العديد من التحديات والأزمات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز جهودنا المشتركة لتنفيذ محاور سياسة إعادة الإعمار والتنمية في الدول التي شهدت صراعات عبر الأدوات المختلفة، وعلى رأسها دعم المؤسسات الوطنية، وتعزيز قواعد وأسس الحكم الرشيد وتنمية سبل استدامة السلام، بما يحول دون الانزلاق في دائرة الصراعات.

إعادة الإعمار والتنمية

وتابع الرئيس السيسي بأنّه في السياق ذاته وإيماناً من مصر بأهمية هذا الملف لدول قارتنا الأفريقية ومحوريته في تعزيز وحماية أمن واستقرار مواطنيها، فقد أوليت، وبصفتي رائداً لملف إعادة الاعمار والتنمية على مستوى القارة، أهمية خاصة للجهود في هذا الصدد، بما في ذلك استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية باعتباره إحدى الأدوات الرئيسية في إطار بنية السلم والأمن الأفريقية، واتصالاً بالدور المهم المنتظر لهذا المركز في دعم سبل التنمية بدول القارة.

وأوضح الرئيس: «أود في هذا الإطار التأكيد على تطلع مصر لقيام مفوضية الاتحاد الأفريقي بالإسراع نحو اتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتفعيل عمل المركز واعتماد هيكله الوظيفي، ليتسنى له القيام بالدور المنوط به لاسيما في ظل التحديات التي تموج بها قارتنا، والتي تستلزم التعامل معها دون إبطاء، ليتزامن ما تقدم مع الجهد الموازي والمهم لمراجعة سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية وتطوير أدواتها التنفيذية بما يزيد من فاعلية الجهود الخاصة بإعادة الاعمار والتنمية».

دعم استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في أفريقيا

وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل كل الجهود الرامية لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في دولنا الأفريقية، بالتنسيق مع أشقائه رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، ودعوتهم في هذا السياق لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الاعمار والتنمية في خططهم الاقتصادية اتساقاً مع أهداف أجندة 2063، كما أدعو كل الشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل.