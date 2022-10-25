عضو الاتحاد الاشتراكي الألماني: زيارة شتاينماير لأوكرانيا تستهدف إعادة الإعمار

يجري الرئيس الألماني فرانك شتاينماير، أول زيارة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فبراير الماضي، تزامنا مع انعقاد مؤتمر لقادة أوروبا في برلين لإعادة إعمار أوكرانيا، وتمثل زيارة الرئيس الألماني أهمية خاصة في هذا التوقيت الذي تحتدم فيه الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الألماني، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق اليوم.

وقال حسين خضر عضو الأمانة العامة بالحزب الاشتراكي الألماني، أن الرئيس الألماني، فرانك شتاينماير، وصل إلى كييف صباح اليوم كزيارة دعم لأوكرانيا، منوها إلى أن الزيارة كان مخططا لها منذ فترة، وتم تأجيل رحلته إلى أوكرانيا الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.

رسالة من الرئيس الألماني للشعب الأوكراني

وأضاف خضر، في تصريحات لـ «الوطن»، أن الرئيس الألماني يحمل رسالة من الشعب الألماني إلى الأوكرانيين، مفادها «لسنا إلى جانبكم فقط، سنواصل دعم أوكرانيا اقتصاديا وسياسيًا وعسكريًا».

وأكد خضر، أنه من المهم بالنسبة لألمانيا إرسال إشارة تضامن مع الأوكرانيين، وخاصة في هذه المرحلة والتي تشهد ضربات جوية مكثفة بطائرات بدون طيار وصواريخ كروز وغيرها، قائلا: «ندعم الأوكرانيين ومعجبون أيضا بشجاعتهم، التي تظهر في جميع أنحاء أوكرانيا».

ولفت عضو الحزب الاشتراكي الألماني، إلى أن الرئيس الألماني يسعى للحصول على لمحة عامة عن الدمار الذي سببته الهجمات الروسية، مشيرا إلى أنه في الأيام السابقة، هاجمت روسيا البنية التحتية لأوكرانيا بشكل متكرر بالصواريخ والطائرات بدون طيار، مما ألحق أضرارًا بالغة بالكهرباء والتدفئة كما تعرضت العاصمة كييف للهجوم ولذلك فهناك نداء مشترك إلى المدن والبلديات الألمانية للدخول في شراكات جديدة مع البلديات الأوكرانية على المدى القصير ومساعدة الناس هناك خلال فصل الشتاء.

لقاء بين الرئيس الألماني ونظيره الأوكراني

وتابع: «يعاني الأوكرانيون من تدمير البنية التحتية للطاقة نتيجة لهجمات الطائرات الروسية بدون طيار والصواريخ»، مشددا على أن ألمانيا لديها رغبة قوية للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، قال خلال كلمته عبر الفيديو في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا المنعقد في برلين بحضور قادة أوروبا، إن روسيا دمرت أكثر من ثلث قطاع الطاقة في أوكرانيا.