السيسي: لابد من توقف النزاعات قبل إعادة الإعمار في مناطق الصراع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى الحديث عن النزاعات في منتدى الشباب 2018، وتم تناول النزاعات وإعادة الإعمار والإشكاليات التي تعيشها البلاد التي تعاني من النزاعات، وتأثيرها على الشباب والشابات والصغار في هذه الدول، موضحا: «علشان نقدر نتحرك لابد النزاعات الموجودة دي تتوقف، ولازم كله يتحرك والمجتمع الدولي، ولابد الاقتتال والنزاعات تتوقف، لأن الإعمار قبل التوقف هيكون صعب».

توقف الصراعات فرصة لإعادة الإعمار

وأضاف الرئيس خلال فعاليات جلسة «المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، «لما تيجي تعمل إعادة إعمار في مناطق فيها صراعات ممكن لا تتم بالشكل اللي بنتمناه، وبالتالي وقت ما يكون فيه فرصة لتوقف النزاعات هيكون فيه فرصة لإعادة الإعمار، وهيتواجد التمويل وهتتواجد المشاركة لتسوية المسألة دي».

ما يحدث الآن تخفيف لآثار الصراع

وتابع الرئيس أنه يوجد فارق بين تخفيف آثار الأزمة على المواطنين ببلاد النزاعات سواء مأوى أو ملبس أو علاج، وفرق بين إعادة إعمار دولة كانت في حالة حرب، وما يحدث الآن هو محاولة تخفيف آثار الصراع، وهي مرحلة تسبق انتهاء النزاع وإعادة الإعمار.

السيسي: مصر كان ممكن يحصلها كده

وأوضح الرئيس السيسي، أن ما حدث من الدول التي تعاني حاليا صراعات وأزمات مختلفة بدأت في بدايتها بمحاولة للتغيير، «أصحاب التغيير مكنوش فاهمين أو مش عارفين أن هذا المسار هيؤدي للخراب اللي إحنا عايشينه، وفي مصر كان ممكن يحصل كده».

وأضاف: «بكررها كتير أولا علشان الشعب المصري يعرف ويفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا كثيرا وإننا مدخلناش هذا المصير، والدولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين، والناس هتتفرج علينا».