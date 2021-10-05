وزير الطاقة السعودي: الربط الكهربائي مع مصر تكلفته 1.8 مليون دولار

أكّد وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أنَّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون أولى خطوات ارتباط المنظومة العربية بالكامل وتفتح الآفاق للربط الكهربائي العالمي مع أوروبا وباقي دول العالم.

القيادة السياسية بمصر والسعودية تتمتع بثقة مواطنيها

وأضاف وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في توقيع العقود النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، عبر خاصية «الفيديو كونفرانس»، أنَّ القيادة السياسية بمصر والسعودية تتمتع بثقة مواطنيها بعد أن انتقلنا من ظاهرة الوعود الكلامية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

وأوضح «بن سالمان»، أنَّ الشبكتين الكهربائيتين المصرية والسعودية تعدان من أكبر شبكات توليد الكهرباء بالدول العربية بإجمالي قدرات 150 الف ميجا وات، لافتًا إلى أنَّ هذه القدرات تمثل 38% من إجمالي القدرات المولدة بالدول العربية.

152 شهرًا مدة تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

وقال وزير الطاقة السعودي، أنَّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيكون بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و800 مليون دولار، بطول 140 ألف كيلومتر دائري، بمدة تنفيذ 52 شهرَا من تاريخ توقيع العقود النهائية.

ويهدف الربط الكهربائي المصرى السعودي لأن يكون محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي؛ الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.

وتبلغ تكلفة المشروع مليارًا و800 مليون دولار يخص الجانب المصرى منها 600 مليون دولار، ويسهم في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.