إحالة 18 طبيبا و32 موظفا في مستشفى ساقلتة بسوهاج للتحقيق

قام ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة ساقلتة بسوهاج، بتفتيش مفاجئ على الوحدات الصحية ومستشفى ساقلتة المركزي، وأسفر عن تغيب 53 موظفا بمستشفى ساقلتة المركزي أثناء مواعيد العمل الرسمية، رغم التوقيع بالحضور وعدم وجود إذن مسبق للانصراف.

تغيب 53 موظفا وطبيبا

وتبين خلال التفتيش، وجود 53 متغيبا بينهم 21 طبيبا وصيدلي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم جميعا للتحقيق.

وقال رئيس مركز ومدينة ساقلتة إن تلك الزيارة المفاجئة تهدف لمتابعة مصالح المواطنين، مؤكدا استمرار المرور والتفتيش والمتابعة على المصالح الحكومية والوحدات الصحية بنطاق مركز ساقلتة بصفة دورية، لتفقد سير العمل وانتظامه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة مخالفة التعليمات، لضمان حسن سير العمل وانتظامه بما يخدم الصالح العام.

التحقيق مع المتغيبين عن العمل

وأفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة بمحافظة سوهاج، أنه سيتم متابعة مجريات التحقيق مع المتغيبين عن العمل دون إذن مسبق.