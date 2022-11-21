صرف 10 مليار جنيه لإقامة 16 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إننا ندعم أي فرصة جادة لزيادة المصانع، وعلينا أن نتفهم الحالة الاقتصادية العامة في البلد.

وقدم خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، رئيس هيئة التنمية الصناعية، الشكر لرئيس لجنة الصناعة على فكره الراقي ووضعه حلول قابلة للتنفيذ الحقيقي، مشيرا إلى أن الهيئة صرفت 10 مليار جنيه لإقامة 16 مجمعا صناعيا بمختلف المحافظات، وصلت نسبة الأشغال لـ 40%.

إنشاء منطقة صناعية بإقليم شمال الدقهلية

وأضاف أنه جرى الموافقة على إنشاء منطقة صناعية بإقليم شمال الدقهلية، على الرغم من الحاجة إلى إنشائها لخدمة وتشغيل شباب مراكز شمال الدقهلية، أن هناك 156 منطقة صناعية غير مخصصة وعشوائية، وأكثر من 600 مليون ترفيق وتجهيز في محافظة واحدة .

التنمية الصناعية

وأكد عبد الكريم أن الهيئة قدمت العديد من التسهيلات منها أن إيجار أول ثمان شهور ببلاش، موضحا أن المستثمرين يواجهون مشاكل فنية، ولذلك بدأنا ندرس التنسيق بين مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لتفادي المشاكل لأن هناك 4000 وحدة فاضية.

وأوضح أن محافظة الدقهلية بها 4 مناطق رسمية تكلفت 600 مليون جنيه، قائلا: «لو هناك أشخاص جادة لضمان تخصيص المنطقة بتحديد النشاط من خلال ذلك يتم تحديد التكاليف بالرؤية المستقبلية».

وقال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المناطق الصناعية من أهم المشروعات الضخمة إذا جرى استغلالها بالشكل الأمثل، موضحا أنه من الأفضل اختيار المنطقة الصناعية ثم الإعلان لمن يرغب في الاستثمار في هذا المكان وإذا التزم الأشخاص بالدفع يتم التسليم خلال عامين.

وأوصت اللجنة في طلب الإحاطة بضرورة تحديد مكان من المحافظة لعمل منطقة صناعية، وعرضها على الأشخاص لبحث جدية الاستثمار.