مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص على طريق أبو زنيمة بجنوب سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 آخرون، مساء اليوم، إثر انقلاب ميكروباص عند «كارتة» أبو رديس في اتجاه أبو زنيمة بالطريق الجديد بمحافظة جنوب سيناء، بسبب السرعة الزائدة.

نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارا من شرطة النجدة بجنوب سيناء، يفيد بنقل جثة و12 مصابا بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أبو رديس المركزي، ويجري تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وكشفت التحريات أن المصابين هم: خالد أحمد مصطفى خالد، 45 سنة، وأحمد فاروق أحمد، 37 سنة، وعرابي إبراهيم حسن، وجرجس فوزي كامل، 45 سنة، وإبراهيم علي سيد، 40 سنة، والسيد أحمد عبد الحافظ، 48 سنة، ومحمد إبراهيم ثابت، 39 سنة، وأحمد محمد عبد العظيم، 43 سنة، ومحمد المهدي العدل، 35 سنة، وعادل محمد أحمد، 42 سنة، وتعددت الإصابات ما بين جروح قطعية بالجسم والرأس وكدمات واشتباه كسور بالجسم.

السرعة الزائدة سبب الحادث

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن جنوب سيناء، أن الميكروباص انقلب على الطريق بسبب السرعة الزائدة أثناء عودته من شرم الشيخ، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات ما بين متوسطة وخطيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبو رديس المركزي، تحت التصرف النيابة العامة، ويجري سؤال المصابين وشهود الحادث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.