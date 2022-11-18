محافظة جنوب سيناء تحتفي بعدد جريدة الوطن اليوم.. «بـ6 لغات رسمية»

استعرضت الصفحة الرسمية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدد جريدة الوطن الصادر اليوم، بعد نجاح المحافظة في استضافة قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

واستعرضت الصفحة الرسمية للمحافظ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» غلاف جريدة الوطن الصادر اليوم الجمعة ويحمل للمرة الثانية عنوان باللغات الست الرسمية المعترف بها في الأمم المتحدة، وهي «العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية والإسبانية».

حصاد مؤتمر المناخ

ويظهر غلاف جريدة الوطن تحت عنوان: «حصاد مؤتمر المناخ.. ثقة دولية في مصر ومبادرات وتمويل بمليارات الدولارات»، ثم جاء المانشيت الرئيس لصدارة الصحيفة بعنوان: من أم الدنيا.. قمة التنفيذ تتعهد بـ«حماية الأرض».

كما نشرت الصفحة الأخيرة والتي تشمل صورًا لمشاركة نشطاء المناخ عالميًا في مدينة شرم الشيخ والأنشطة التي أجروها بها خلال قمة المناخ.

الصفحة الأخيرة تنشر صور حية من «COP27»

وعنونت جريدة الوطن لصفحتها الأخيرة «مشاركون ظهروا بالزي التقليدي لبلادهم وقدموا لمحات عن شعوبهم ..مارثون الهوية والتراث في مدينة السلام».

كما استعرض الجزء الأخير من الصفحة التظاهرات الحضارية التي شهدتها قمة المناخ للفت أنظار العالم لخطورة التغيرات المناخية.