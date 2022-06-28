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محمود مسلم

إخلاء سبيل ابن تعدى على والدته المسنة وباع «عفش البيت».. «أمه تنازلت»

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
01:06 م | الثلاثاء 28 يونيو 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قررت الجهات المختصة بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، إخلاء سبيل شاب اتهمته والدته بالتعدي عليها بالضرب، وذلك بعدما تنازلت الأم عن المحضر الذي حررته ضده.

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغ من «ر. م. ا» 73 عامًا ربة منزل مقيمة بمدينة أبوكبير بدائرة المركز، اتهمت خلاله ابنها 35 عامًا، بالتعدي عليها بالضرب وإهانتها وقيامه ببيع أثاث المنزل.

القبض على الشاب المتهم

انتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، وألقت القبض على الشاب المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات.

وبعرض المتهم على جهات التحقيق أثناء حضور الأم تنازلت الأخيرة عن المحضر الذي حررته وتم التصالح بينهما.

 

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