ضبط «مسجل» تعدى على والدته وشقيقته بالضرب للحصول على أموال لشراء مخدرات

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، متضمناً استغاثة سيدة من نجلها، لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب، وأخذ منهما مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

وجرى التوصل للسيدة وتبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وبسؤالها أفادت بتضررها من نجلها -له معلومات جنائية- ومقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة، وإحداث إصابات بشقيقته، لطلب المال لتعاطي المواد المخدرة.

المتهم عاد للتعاطي بعد العلاج في مصحة

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطي المواد المخدرة مرة أخرى.