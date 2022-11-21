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اتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يناشد المجتمع الدولي بتسليط الضوء على قضايا الطفل

كتب:

أ ش أ
08:41 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الدكتور عمرو الليثي

الدكتور عمرو الليثي

ناشد رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي، المجتمع الدولي بتسليط الضوء على قضايا الأطفال في كل بلاد العالم، وتكثيف الجهود، على أحوال الأطفال خاصة اللاجئين والنازحين ومن هم تحت الاحتلال وفاقدي الرعاية الأبوية.

وأكد الليثي، في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام تزامنا مع تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر 1989، ضرورة زيادة الوعي بحقوق الأطفال وتحسين أوضاعهم في جميع أنحاء العالم وحماية حقوقهم.

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بقلم أ ش أ