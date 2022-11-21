خبير عسكري لبناني لـ«القاهرة الإخبارية»: الوعي الشعبي في بيروت صمام أماننا

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، إن الشغور الرئاسي الموجود في لبنان الآن، ليس المرة الأولى ولكنه تكرر مرتين سابقتين، موضحًا أنه يجب التفرقة بين السلم الأهلي والتهديد الخارجي، فاللبنانيين تعودوا على الشغور الرئاسي بعدما حدث مرتين من قبل، وليس هناك أي خوف على صدام لبناني داخلي، وذلك خلال حواره عبر «سكايب»، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية».

الخوف من أن تكون الساحة اللبنانية مخططًا لها باختراق أمني من الخارج

وأضاف «حمادة»، من بيروت، أن الخوف من أن تكون الساحة اللبنانية مخططًا لها باختراق أمني من الخارج لا تستطيع القوات المسلحة أن تجابهه، في ظل عدم وجود سلطة سياسية متماسكة، موضحًا أن المختلفين على كرسي الرئاسة لا يتفقون على مجموعة كبيرة من الموضوعات، لذلك وجه لهم قائد الجيش رسالة بحفظ السلم الأهلي، فصمام الأمان للحفاظ على الأمن هو الوعي اللبناني الموجود عند الشعب.

السياسة اللبنانية ليست نتاج إرادة لبنانية

وأوضح الخبيرالعسكري اللبناني، أن السياسة اللبنانية ليست نتاج إرادة لبنانية، لكنها نتاج إرادة إقليمية وعالمية، وهو ما أدى إلى مزيد من الانهيار والانقسام، مكررًا مرة أخرى أن صمام الأمان للحفاظ على الأمن هو الوعي اللبناني الموجود عند الشعب، وعدم الصدام في الشارع وعدم اتخاذ أزمة الحكم على أنها أزمة تعايش وهوية وطنية.