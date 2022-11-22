water money saver.. مشروع يساعد على ترشيد المياه بطرق صديقة للبيئة

قالت سماح عبدالله، مؤسسة مشروع water money saver، إنّ الفكرة طرأت على ذهنها منذ عام 2019، من أجل مساعدة الأفراد على توفير المياه التي يستخدمونها في حياتهم اليومية، إضافة إلى مساعدتهم؛ للتعرف على استهلاكهم اليومي وإيجاد الحلول التي من الممكن أن تتحقق في الشركات الخاصة بهم.

وأضافت عبدالله، لـ«الوطن»، أنّ المشروع يسعى إلى تحويل الشركات التي يقدم لها الخدمة إلى خضراء من خلال مساعدتهم على توفير المياه، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفاتورة المياه، من خلال قاعدة البيانات المجمعة التي تمتلكها الشركة.

وأوضحت أنّه بعد معاينة الشركة التي تريد الخدمة يقوم المشروع بمساعدتهم في ترشيد استهلاكهم بدءًا من 40% ثم يصل 50%، وفي بعض الأحيان تصل بعض الشركات إلى ترشيد 85% من استهلاكهم للمياه، ما يعود بالنفع على الفرد، إذ يوّفر المشروع المياه التي يستخدمها الفرد، والتي قد تكفي فردين إذ إنّ الكمية التي يستخدمها مليون تكفي مليونين، ما يُقلل من الضغط على محطات المياه، ويحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إضافة إلى توفير الكهرباء التي يعمل بها ماتور المياه المستخدم.

الخطوات المقبلة الخاصة بالمشروع

وأشارت «سماح» إلى أنّ يجرى، خلال العام المقبل، إتاحة الخدمة على الموبايل من خلال أبلكيشن سيكون متاحًا لجميع المواطنين، للتعرف على وضعهم الحالي من استهلاك المياه، وتقديم اقتراحات لحلول توفير المياه المناسبة لهم، وتقديمها لهم إلى باب منازلهم، مضيفة أنّ العام المقبل يتوسع المشروع؛ ليشمل القاهرة والجيزة ثم يصل إلى الإسكندرية وجميع أنحاء مصر، ويجرى تمويل ودعم مشروع Water money saver من الاتحاد الأوروبي بواسطة برنامج سفير بالاشتراك مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية.

الجوائز التي حصلت عليها سماح عبدالله

وأشارت مؤسسة المشروع إلى أنّها فازت في مسابقة «تطور» عام 2019، وحصلت على المركز الأول في مصر، والمركز الثاني في العديد من بلاد الشرق الأوسط.