إشادات دولية بنتائج مؤتمر شرم الشيخ.. صندوق الخسائر والأضرار يحقق العدالة

عرضت فضائية «النيل للأخبار»، تقريرًا تلفزيونيا بعنوان «ترحيب وإشادات دولية بنتائج مؤتمر المناخ كوب 27»، وبدأ التقرير بتصفيق الحضور لرئيس المؤتمر الوزير سامح شكري.

وأشاد المشاركون بالإنجاز الذي تحقق بعد الموافقة على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار بهدف مساعدة الدول النامية على مواجهة التغيرات المناخية الناجمة عن الانبعاثات الهائلة للكربون في الدول الغنية.

إشادة الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

وأضاف التقرير أن الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «سيمون ستيل»، وصف قرار إنشاء صندوق خاص بالأضرار والخسائر بالقرار التاريخي: «لدينا أخيرًا خبر هام، وقرار تاريخي، وهو تأسيس صندوق الأضرار والخسائر الذي تم التوصل إليه هذا العام».

غوتيريس: صوت مسموع للدول المتضررة

وتابع التقرير أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رحب بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، مشددًا على أنها خطوة مهمة نحو العدالة: «مؤتمر هذا العام اتخذ خطوات هامة جدًا نحو العدالة الحقيقية، وأنا أرحب بقرار إنشاء صندوق الأضرار والخسائر لمساعدة الدول النامية على مواجهة أضرار التغير المناخي، إذ أننا في أمس الحاجة إليه، وهذا القرار جعل الذين يعانون من التغير المناخي يشعرون بأن صوتهم مسموع».