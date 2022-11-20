مسؤولون دوليون: ما حدث في شرم الشيخ إنجاز.. ولكن كنا نتمنى أكثر

أعرب مسؤولون دوليون عن سعادتهم بما تم إنجازه في مؤتمر المناخ «COP-27» بمدينة شرم الشيخ، خاصة الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لمساعدة الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ. وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون آخرون إنهم كانوا يتمنون أن يتم الاتفاق على خفض الانبعاثات الغازية بنسب محددة، وألقوا باللوم على كبار الدول الملوثة للمناخ في عدم تحقيق هذا الهدف.

وزير المناخ النرويجي: سعيدون بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار

فقد قال وزير المناخ النرويجي، إسبن بارث أيده، إن بلاده سعيدة بالاتفاق على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية التي تسببت بها تداعيات تغير المناخ مثل الجفاف والفيضانات والعواصف.

رئيس مؤتمر المناخ «COP-26»: سعيد بهذا الصندوق وعلينا بناء الثقة من أجل مواجهة تغير المناخ

كما قال الدكتور ألوك شارما، رئيس مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP-26»: «سعيد بهذا الصندوق، وعلينا بناء الثقة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، وعلينا المضي قدما لتحقيق مكاسب كبيرة»، مضيفا أن ما أطلق في «COP-26» كان نداء من أجل العمل على مواجهة تداعيات تغير المناخ، وكررنا النداء هذا العام، معربا عن شكره إلى رئيس مؤتمر المناخ «COP-27» والعاملين به.

جوتيريش يحمل المسؤولية لكبار ملوثي المناخ

وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن كوكب الأرض لا يزال في قسم الطوارئ، ونحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الغازية المتسببة في ارتفاع حرارة جو الأرض، قائلا إن هذه مسألة لم يتمكن مؤتمر المناخ في شرم الشيخ من معالجتها

نائب رئيس المفوضية الأوروبية يطالب بتخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات

كما قال فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية: «ما تحقق ليس كافيا كخطوة للأمام لحل مشكلة المناخ، ولا يأتي بجهود إضافية من الدول التي تساهم بأكبر نسبة في تلويث المناخ لخفض انبعاثاتهم وتسريع عملية الخفض، معربا عن قلقه من أن بعض الدول تقاوم الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات أكثر جرأة للانبعاثات خلال العقد الحالي.