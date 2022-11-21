إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية ببورسعيد.. حالتهما مستقرة

أصيب شابان، مساء اليوم، في انقلاب دراجة نارية بسبب السرعة الزائدة بمنطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ببورسعيد، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرير المحضر اللازم.

إخطار بإصابة شخصين

تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى الزهور محمد علام أمين، 23 سنة، ويحيى محمد يحيى، 21 سنة، مصابان بكدمات وسحجات، والحالة العامة مستقرة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن دراجة نارية يستقلها شخصان انقلبت بمنطقة فاطمة الزهراء أمام مسجد أم القرى بحي الضواحي، بسبب السرعة الزائدة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

رفع الدراجة عن الطريق

وعلى الفور انتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، ويجري رفع الموتوسيكل عن نهر الطريق لتحقيق السيولة المرورية، والتحفظ عليه بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة.