إصابة شخصين فى تصادم دراجة نارية بسيارة نقل بالوراق

أصيب شخصان في حادث اصطدام دراج نارية بسيارة نقل، وتم ضبط سائق السيارة النقل المتسببة في الحادث واقتياده الى قسم الشرطة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الوراق يفيد ورود بلاغ بأنه اثناء سير دراجة نارية يستقلها شخصين، أحدهما عامل 18 سنة، مصاب بكدمة الساق اليسرى وجروح سطحية بالراس، وسباك 19 سنة مصاب بجرح بأصابع القدم اليسرى وتم نقلهما للمستشفى.

سائق السيارة يعترف بتسببه في الحادث

وبانتقال رجال الشرطة برئاسة العميد هاني شعراوي رئيس قطاع شمال الجيزة وبالفحص تبين أنه اصطدمت بهما سيارة نقل خلاطة مما تسبب في إصابتهما، وتم ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وأقر بارتكابه الواقعة دون قصد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة .