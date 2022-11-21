إصابة 7 عمال في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

أصيب 7 عمال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس بالشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

بلاغ بإصابة 7 أشخاص في حادث

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقي المركز بلاغا بوقوع حادث تصادم وانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، ما أسفر عن إصابة 4 عاملات و3 عمال بكدمات وجروح وسحجات، وجميعهم مقيمون بقرية الحوض الطويل.

نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمنيا القمح

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح، لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت بسرعة تحريات المباحث لبيان سبب وقوع الحادث.