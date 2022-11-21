بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدولي الساحلي، كما تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، إشارة بوقوع الحادث، وتبين أن المصابين 8 أشخاص من عمال اليومية، وهرعت 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من بيانات مستشفى بلطيم النموذجي، إصابة كلا من علي محمد السيد، 40 سنة، والسيد هاني السيد، 17 سنة، ومحمد طلعت العزبي، 40 سنة، وبسيوني السيد بلال، 40 سنة، ومحمد عبدالعاطي شرشير، 34 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وإصابة كلا من أحمد جاب الله السيد محمد، 25 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وهاني محمود عمر، 40 سنة، ومجدي شعبان محمد، 35 سنة، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، وتم عمل الفحوصات والأشعات اللازمة للمصابين، وما زال المصابون يتلقون الإسعافات اللازمة.

ومن جانبه أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الطوارئ بمستشفى بلطيم النموذجي، وتكليف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المصابين في الحادث.