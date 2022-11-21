أحمد فهمي يعتذر عن مسلسل «السجل الأسود».. تعرف على السبب

اعتذر الفنان أحمد فهمي، عن المشاركة فى مسلسل «السجل الأسود»، الذي كان مقرر أن يشارك فيه خلال الفترة المقبلة، وأصبح بذلك خارج السباق الرمضاني لعام 2023.

وجاء اعتذار الفنان أحمد فهمي عن مسلسل «السجل الأسود»، نظرا لانشغاله الشديد بتصوير أحداث عمل درامي آخر يشاركه مع النجمة صبا مبارك ومحمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج وإنتاج عمرو إسماعيل.

آخر أعمال أحمد فهمي

وكان آخر الأعمال الدرامية للفنان أحمد فهمي، مسلسل «وكل ما نفترق»، مع ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد، إنتاج مشترك بين إحدى الشركات وطارق الجنايني.

يذكر أن مسلسل «السجل الأسود»، يشارك فيه عدد من الفنانين منهم لبلبة، دينا، مي سليم، منذر رياحنة ومحمد كيلاني وعدد آخر من الفنانين ويدور في إطار 30 حلقة، مليئة بالأكشن والاثارة والتشويق.