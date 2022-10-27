أحمد فهمي لـ«أنغام»: أيام «الكونسرفتوار» كنت بتحرم من الامتحان بسبب التأخير

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، تسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.

بدأت فرقة واما البرنامج بغناء أغنية «مش وحيد»، بعزف الفنان نادر حمدي، وسط إشادة كبيرة من الفنانة أنغام.

فهمي: دايما باجي متأخر

وقال الفنان أحمد فهمي إنه كان يخاف من الدكتورة سمحة الخولي، خلال دراسته في المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفتوار»، متابعا: «كنت بخاف منها، لأنها كانت بتدرسلي وأنا في عالي، كنت ساعتها بشتغل في الأوركسترا ودايما المحاضرة بتاعتها يوم التلات بيكون عندي بروفة في الأوركسترا ودايما باجي متأخر، هي مكانتش بتقول حاجة لكن بلاقيها حرماني من الامتحان».

أحمد فهمي: صالحتها بأغنية «طلعت يا محلى نورها»

وتابع أحمد فهمي: «روحت اتأسف لها، لكن هي مش عاوزة تتكلم، وصالحتها لما ألفت لها حاجة على ستايل جمال عبدالرحيم، وغنيت لها طلعت يا محلى نورها، هي سمعت الأغنية فقالتلي حلو جدا»، فردت عليه أنغام: «كلنا كنا بنخاف منها».