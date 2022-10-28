أحمد فهمي لـ أنغام: اعترضت في البداية على انضمام الشامي لـ واما.. «حسيته غلس»

قال الفنان أحمد فهمي، إن تكوين فرقة «واما» بدأ به مع الفنان محمد نور، بينما نادر حمدي كان مهمته توزيع الأغاني، وانضم للفرقة الفنان أحمد الشامي، ممازحا: «علشان أبوه عميد المعهد ينجحنا ويدينا درجات».

سبب اعتراض «فهمي» لانضمام «الشامي»

وواصل أحمد فهمي مزاحه، موضحا أنه كان معترضا في البداية على انضمام أحمد الشامي لفرقة واما، متابعا: «حسيته غلس، وكان فيه مشاكل بيني وبينه في الأوركسترا، لأني كنت ليدر الأوركسترا وشامي بيعزف الإيقاع، وكان عامل لنا شغب، وبعد بروفة الأوركسترا قالي يا فهمي أنا أبويا العميد فاهم يعني إيه؟ يعني أنا منظم جدا».

من جهته، قال الفنان محمد نور عن أحمد الشامي، «قولنا شكله حلو، ومكناش في الأول عارفين كنا هننجح ولا لا».

نادر حمدي: بدايتي مع واما ليست غنائية

وكشف الفنان نادر حمدي عن بداية غنائه مع فرقة «واما» بعدما كان يقتصر دوره على توزيع الألحان، قائلا: «كنت في الأول معاهم مش بغني، كنت بوزع بس الأغاني».

استضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، تسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.