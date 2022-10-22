هنا الزاهد تكشف تفاصيل مسلسل السفاح لـ أحمد فهمي: «قصة حقيقية»

كشفت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن أحدث أعمال زوجها الفنان أحمد فهمي، وهو مسلسل «السفاح»، المستوحى من قصة حقيقية.

هنا الزاهد تنشر صورة رفقة أحمد فهمي

ونشرت هنا الزاهد، صورة تجمعها بأحمد فهمي، وعلقت عليها: «ربنا يحميك ويخليك ليا يا أطيب وأحن واحد في الدنيا، ربنا معاك في مسلسلك الجديد اللي أنت تعبان فيه أوي دلوقتي وشايفاك قدامي عامل مجهود رهيب، ومتأكدة أنه هيكسر الدنيا كالعادة.. مسلسل السفاح مستوحى من قصة حقيقية، أنا مبهورة وهتشوفوا مسلسل لأحمد مفاجأة».

فيلم مستر إكس

وشارك الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد في فيلم «مستر إكس»، الذي ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية، ويشارك في بطولته أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، وضيوف شرف أكرم حسني، عمرو يوسف، مصطفى خاطر، صبري فواز، وإخراج أحمد عبد الوهاب.