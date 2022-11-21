جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالدقهلية

اعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، على أن يكون موعده خلال الحصتين الخامسة والسادسة، ويبدأ من يوم الأحد 4 ديسمبر ويستمر حتى يوم الخميس 8 ديسمبر.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان لها، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الإعدادي، وجاء كما يلي:

امتحان في الحصتين الخامسة والسادسة

الأحد 4 ديسمبر: لغة العربية للصفين الأول والثاني الإعدادي في الحصة الخامسة.

الإثنين 5 ديسمبر: هندسة للصف الأول الإعدادي، وعلوم للصف الثاني الإعدادي في الحصة الخامسة.

- تربية دينية للصفين الأول والثاني الإعدادي في الحصة السادسة.

الثلاثاء 6 ديسمبر: لغة إنجليزية للصف الأول الإعدادي وهندسة للصف الثاني الإعدادي في الحصة الخامسة.

- جبر وإحصاء للصف الأول الإعدادي، وتربية دينية للصف الثاني الإعدادي في الحصة السادسة.

الأربعاء 7 ديسمبر: علوم للصف الأول الإعدادي ولغة إنجليزية وجبر للصف الثاني الإعدادي في الحصة الخامسة.

- حاسب آلي للصف الأول الإعدادي، وجبر وإحصاء للصف الثاني الإعدادي في الحصة السادسة.

الخميس 8 ديسمبر: دراسات للصفين الأول والثاني الإعدادي في الحصة الخامسة.

- تربية فنية للصف الأول الإعدادي، وحاسب آلي للصف الثاني الإعدادي في الحصة السادسة.

تعليمات امتحانات شهر نوفمبر 2022

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية في تعليمات ملحقة بالجداول، أن امتحانات شهر نوفمبر 2022، تجري في أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وبما يساهم في تواجد الطلاب بالمدارس، ويجري تنفيذ الجدول طبقًا للقرار الوزاري رقم 168 في 29/9/2022، مشددة على ضرورة تفعيل درجات المواظبة والسلوك، وتطبيق كافة القرارات الوزارية المنظمة للغياب والإنذارات وقرارات الفصل وإعادة القيد، خاصة القرار 237 لعام 2004 وتعديلاته، مع تعميم الجدول على جميع المدارس.