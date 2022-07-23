جدول امتحان الصف 2 ثانوي الدور الثاني.. اعرف الضوابط

يبدأ جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الدور الثاني، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، وتقدم «الوطن» في السطور التالية الضوابط العامة للامتحانات وآلية عقدها والمسموح به وغير المسموح به، بحسب ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة على ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والالتزام بقواعد عقدها.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الدور الثاني بالقاهرة

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات.

- يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 25 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاثة ساعات.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة ثلاثة ساعات.

- حسب جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الدور الثانييؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب الشعبة العلمية لمدة ساعتين ونصف وامتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري امتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 31 يوليو امتحان الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية لمدة ساعتين وامتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعتين وامتحان المواطنة وحقوق الإنسان لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس المقبل امتحان الأحياء لطلاب الشعبة العلمية لمدة ساعتين وامتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس المقبل امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية لمدة ساعتين وامتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 3 أغسطس امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف وتكنولوجيا صناعي وزراعي لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الدور الثاني الجيزة

- يؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري امتحان التربية الدينية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمدة ساعة ونصف والتربية الوطنية «المواطنة وحقوق الإنسان» لمدة ساعة ونصف.

- حسب جدول امتحان الصف الثاني الثانوي الدور الثاني يؤدي الطلاب يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ثلاثة ساعات وامتحان الفيزياء لمدة ساعتين وامتحان التاريخ لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 26 يوليو الجاري امتحان اللغة العربية لمدة ثلاثة ساعات وتطبيقات الرياضيات لمدة ساعتين ونصف وامتحان الجغرافيا لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 27 يوليو الجاري امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة ثلاثة ساعات والأحياء لمدة ساعتين والفلسفة والمنطق لمدة ساعتين.

- يؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة ونصف والكيمياء لمدة ساعتين وعلم النفس والاجتماع لمدة ساعتين.

استعدادات مكثفة للامتحانات

وفي سياق متصل، كثفت مديريات التربية والتعليم من استعداداتها الخاصة بالامتحانات، مشددة في خطابها للإدارات التعليمية على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه غير مسموح لأي طالب بدخول الامتحانات بالهاتف المحمول أو أي مذكرات خارجية، ومسموح للطالب دخول الامتحان مهما كانت عدد المواد التي حصل فيها على أقل من 50%.