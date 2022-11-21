جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 أولى وثانية ثانوي في 3 محافظات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى الصفين الأول والثاني الإعدادي، والصفين الأول والثاني الثانوي، حيث تعلن كل محافظة عن الجدول الخاص بها بصورة منفصلة.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، للصفين الأول والثاني الثانوي، في المحافظات التي تم إعلانها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 قنا

وفي محافظة قنا، أعلنت إدارتا قوص ونجع حمادي، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول والثاني الثانوي وفقًا لما يلي.

وجاء جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الثانوي بإدارة قوص التعليمية كالتالي:

1) الأربعاء 30 نوفمبر: لغة عربية.

2) الخميس 1 ديسمبر: اللغة الأجنبية الأولى، وجغرافيا لشعبة أدبي وأحياء لشعبة علمي.

3) الأحد 4 ديسمبر: اللغة الأجنبية الثانية، وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبي، وتطبيقات رياضية لشعبة علمي.

4) الإثنين 5 ديسمبر: فيزياء لشعبة علمي، وتاريخ لشعبة أدبي، ورياضيات لكلا الشعبتين.

5) الثلاثاء 6 ديسمبر: كيمياء لشعبة علمي، وفلسفة ومنطق لشعبة أدبي.

امتحانات شهر نوفمبر 2022 للأول الثانوي

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول الثانوي في قوص كالتالي:

1) الأربعاء 30 نوفمبر: فلسفة، ولغة عربية.

2) الخميس 1 ديسمبر: اللغة الأجنبية الأولى، وتاريخ.

3) الأحد 4 ديسمبر: كيمياء، وجغرافيا.

4) الاثنين 5 ديسمبر: أحياء، ورياضيات.

5) الثلاثاء 6 ديسمبر: فيزياء، ولغة أجنبية ثانية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 المنوفية

وجاء جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفين الأول والثاني الثانوية بإدارة شبين الكوم بمحافظة المنوفية كالتالي:

1) الأحد 27 نوفمبر: اللغة العربية للصف الأول والثاني الثانوي.

2) الاثنين 28 نوفمبر: اللغة الإنجليزية للصف الأول والثاني الثانوي.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر: اللغة الأجنبية الثانية للصف الأول والثاني الثانوي.

4) الأربعاء 30 نوفمبر: الرياضيات للصف الأول والثاني.

5) الخميس 1 ديسمبر: الأحياء للصف الأول، والثاني وتاريخ للصف الثاني.

6) الأحد 4 ديسمبر.. الكيمياء للصف الأول والثاني، والجغرافيا للصف الثاني.

7) الاثنين 5 ديسمبر: الفيزياء للصف الأول والثاني، والفلسفة للصف الثاني.

8) الثلاثاء 6 ديسمبر: تاريخ ودين للصف الأول، وميكانيكا وعلم نفس للصف الثاني.

9) الأربعاء 7 ديسمبر: الجغرافيا ووطنية للصف الأول، وحاسب آلي للصف الثاني.

10) الخميس 8 ديسمبر: الفلسفة الحاسب الآلي للصف الأول، ووطنية ودين للصف الثاني.

11) الثلاثاء 6 ديسمبر: التاريخ للصف الأول والدين وميكانيكا، وعلم نفس للصف الثاني.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 مطروح

وفي محافظة مطروح أعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 ثانية ثانوي والذي جاء كالتالي:

1) الأحد 27 نوفمبر: تطبيقات رياضية، وجغرافيا، ولغة أجنبية أولى.

2) الإثنين 28 نوفمبر: جبر وتفاضل وحساب مثلثات، وأحياء وعلم نفس.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر: لغة عربية.

4) الأربعاء 30 نوفمبر: فيزياء، وتاريخ، ولغة أجنبية ثانية.

5) الخميس 1 ديسمبر: كيمياء، وفلسفة.