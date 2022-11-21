جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للمرحلة الإعدادية في 3 محافظات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الامتحانات الشهرية، حيث أعلنت عدة محافظات جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، للمرحلة الإعدادية، والتي تنطلق في نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى مطلع شهر ديسمبر المُقبل بحسب الجداول.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للمرحلة الإعدادية، في المحافظات التي أعلنته حتى الآن، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 الإسكندرية

وأعلنت محافظة الإسكندرية عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الإعدادي، والذي جاء كالتالي:

1) الاثنين 28 نوفمبر.. لغة عربية، ودين.

2) الأربعاء 30 نوفمبر.. دراسات، ومستوى رفيع.

3) الاثنين 5 نوفمبر.. هندسة، وعلوم.

4) الأربعاء 7 ديسمبر.. اللغة الإنجليزية، وحاسب آلي.

5) الخميس 8 ديسمبر.. جبر، ولغة ثانية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 المنوفية

ووضعت محافظة المنوفية، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لكل من الصف الأول والثاني الإعدادي والذي جاء كالتالي:

1) الأحد 27 نوفمبر.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

2) الاثنين 28 نوفمبر.. العلوم، والتربية الفنية.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر.. الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

4) الأربعاء 30 نوفمبر.. اللغة الإنجليزية.

5) الخميس 1 ديسمبر.. الرياضيات.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 قنا

وفي محافظة قنا، انتهت التربية والتعليم من وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الأول والثاني الإعدادي والذي جاء كالتالي:

1) الأحد 27 نوفمبر .. لغة عربية، ودين.

2) الاثنين 28 نوفمبر.. جبر، وهندسة.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر.. علوم، وتربية فنية.

4) الأربعاء 30 نوفمبر.. لغة إنجليزية، وحاسب آلي.

5) الخميس 1 ديسمبر.. دراسات اجتماعية، وتربية رياضية.

وفيما يخص جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، في باقي المحافظات، فإنّه لم يتم الإعلان عنه حتى الآن، حيث قال أحمد سالم المسؤول الإعلامي باسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنّه لم يتم الانتهاء من وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لأي من المراحل الدراسية حتى الآن.

نظام امتحان شهر نوفمبر 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أنّ الامتحان سيأتي بنظام الاختيار من متعدد، ويغطي المفاهيم والمصطلحات التي درسها الطلاب، بطريقة تضمن قياس مستويات الفهم والتذكر والقدرة على حل المشكلات والتطبيق لدى الطلاب.