جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصفوف الابتدائية في 3 محافظات

أعلنت مختلف المدارس عن جدول امتحانات شهر نوفمبر للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في جميع المحافظات، والتي تنطلق خلال أيام قليلة وتنتهي مطلع شهر ديسمبر المُقبل، وتكون تلك الامتحانات بنظام الاختيار من متعدد بحسب بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، في جميع المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الرابع الابتدائي

وأعلنت محافظة مطروح عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف الخامس الابتدائي، وفقًا للجدول الآتي:

1) الأحد 27 نوفمبر.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

2) الاثنين 28 نوفمبر.. العلوم والمهارات.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر.. الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا.

4) الأربعاء 30 نوفمبر.. اللغة الإنجليزية.

5) الخميس 1 ديسمبر.. الرياضيات.

امتحان شهر نوفمبر 2022 للصف السادس الابتدائي

كما أعلنت محافظتا مطروح والإسكندرية، عن جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 للصف السادس الابتدائي، والتي تنطلق نهاية الشهر الجاري وحتى مطلع شهر ديسمبر المُقبل.

جدول امتحان الصف السادس الابتدائي بمطروح

أما فيما يخص جدول امتحان الصف السادس الابتدائي بمحافظة مطروح، لشهر نوفمبر 2022، فقد جاءت كالتالي:

1) الأحد 27 نوفمبر.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

2) الاثنين 28 نوفمبر.. العلوم.

3) الثلاثاء 29 نوفمبر.. الدراسات.

4) الأربعاء 30 نوفمبر.. اللغة الإنجليزية.

5) الخميس 1 ديسمبر .. الرياضيات والحاسب الآلي.

امتحان الصف السادس بالإسكندرية

1) الاثنين 28 نوفمبر.. لغة عربية، ودين.

2) الأربعاء 30 نوفمبر.. علوم، وحاسب آلي.

3) الاثنين 5 ديسمبر.. اللغة الإنجليزية، ورياضيات.

4) الأربعاء 7 ديسمبر.. دراسات، ومستوى رفيع.

وفيما يخص جدول امتحانات شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي في المدارس التابعة لإدارة المنتزه ثان فإنها جاءت كالتالي:

1) الاثنين 28 نوفمبر.. لغة عربية وتربية دينية.

2) الأربعاء 30 نوفمبر.. علوم وحاسب آلي.

3) الاثنين 5 ديسمبر.. دراسات اجتماعية واللغة الإنجليزية.

4) الأربعاء 7 ديسمبر.. الرياضيات.

جداول امتحانات شهر نوفمبر 2022 أسيوط

وفي محافظة أسيوط، أعلنت مديرية التربية والتعليم، جداول امتحانات شهر نوفمبر للمراحل الابتدائية المختلفة تشمل الصف الرابع والخامس والسادس وفقاً لما يلي.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

1) الاثنين 28 نوفمبر.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

2) الثلاثاء 29 نوفمبر.. اللغة الإنجليزية، والمهارات.

3) الأربعاء 30 نوفمبر.. الرياضيات، والكومبيوتر.

4) الخميس 1 ديسمبر.. العلوم، والدراسات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

1) الاثنين 28 نوفمبر.. اللغة الإنجليزية، والتربية الدينية.

2) الثلاثاء 29 نوفمبر: العلوم، والدراسات.

3) الأربعاء 30 نوفمبر.. اللغة العربية، والكومبيوتر.

4) الخميس 1 ديسمبر.. الرياضيات، والمهارات.

ثالثاً جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

1) الاثنين 28 نوفمبر.. العلوم، والدراسات.

2) الثلاثاء 29 نوفمبر.. اللغة العربية والتربية الدينية.

3) الأربعاء 30 ديسمبر.. الرياضيات، والكومبيوتر.

4) الخميس 1 ديسمبر.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022

وفيما يخص جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، في باقي المحافظات، فإنّ مديريات التربية والتعليم بتلك المحافظات لم تصدر أو تعلن عن الجدول حتى الآن، حيث أنّهم ما يزالون في مرحلة إعداد الجداول.