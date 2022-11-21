«سياحة النواب» توجه 5 توصيات بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي

أصدرت لجنة السياحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائبة نورا علي، 5 توصيات عاجلة لوزارة الطيران بشأن أسعار تذاكر الطيران الداخلي، وتضمنت التوصيات؛ ضرورة إعادة تسعير التذاكر بما يتناسب مع زيادة عدد الرحلات لربط المحافظات السياحية ببعضها، ومراجعة الأسعار بما يتناسب مع نسبة ارتفاع الدولار، مع بحث إمكانية تخفيضها.

عروض تخفيضية وبرامج تحفيز للطيران

كما تضمنت توصيات لجنة السياحة في مجلس النواب عمل مبادرة وعروض تخفيضية وبرامج تحفيز للطيران الداخلي في مواسم الإجازات، وموافاة اللجنة بنتائج تلك الدراسة في موعد أقصاه أسبوعان من الآن .

كما أوصت اللجنة بضرورة عودة الحجز المتدرج بنظام الدرجات الذى تم إلغاؤه واستبداله بنظام حجز موحد (Y).

مجلس النواب

حضر الاجتماع أمجد عارف مستشار وزير الطيران للشئون السياسية والبرلمانية، الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، محمد فرحات رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

كما حضر الملاح سامر حسين إمام رئيس الإدارة المركزية للعمليات بسلطة الطيران المدني، أحمد عزيز مدير عام العائد والتسعير بشركة مصر للخطوط الجوية، عاصم شومان مدير عام العمليات بالشركة المصرية للمطارات.

وأكدت رئيس اللجنة أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران الداخلي ينعكس سلبا في مستويات الطلب بالسوق المحلية، خاصة في مواسم الصيف وإجازات نصف وآخر العام والأعياد.

ولفتت إلى أن هناك عوامل تؤثر على تسعير تذاكر الطيران الداخلي ولكن ما يجرى على أرض الواقع هو ارتفاع في أسعار تذاكر رحلات الطيران بدرجة كبيرة وبطريقة مغالى فيها.