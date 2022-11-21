إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسبب اختلال عجلة القيادة بمنطقة منشأة القناطر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة يفيد وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص قيادة أحد الأشخاص 25 سنة مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن ومعه 6 عمال بإحدى المصانع مصابين بكدمات متفرقة بالجسم.

سبب الحادث

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة والـ 6 آخرين وحدوث تلفيات بالسيارة.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وجرى إزالة آثار الحادث والتحفظ على السيارة، وبسؤال قائدها أيد ما جاء بالفحص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.