تفاصيل حادث الطريق الدائري المنيا وأسماء المصابين: اصطدام سيارة بعمود

كشف مدير طبي بمديرية الصحة بالمنيا تفاصيل حادث الطريق الدائري المنيا وأسماء المصابين البالغ عددهم 11 شخصا بينهم 5 طلاب، إثر اصطدام سيارة ميكروباص أجرة بعمود إنارة، بالطريق الدائري شرق كوبري أبو شناف، بالقرب من قرية صفط الشرقية التابعة لمركز المنيا، بسبب انفجار أحد الإطارات، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تفاصيل حادث الطريق الدائري المنيا

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أسماء المصابين في حادث الطريق الدائري بالمنيا، حيث استقبلت المستشفى 11 مصابا وهم: آيه مختار 20 عاما، تمام علي 20 عاما، ماجد حنا 11 عاما، وشقيقتيه مارينا 6 سنوات، سامية 21 عاما، جميعهم طلاب، ومحمد سيد 25 عاما، محمود محمد 28 عاما، سامح فتحي 23 عاما، عشماوي محمد 59 عاما، أسماء صفوت 21 عاما، بالإضافة إلى سائق السيارة.

ميكروباص يصطدم بعامود إنارة

وفحصت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، تفاصيل حادث الطريق الدائري المنيا بعدما تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام سيارة ميكروباص أجرة بعمود إنارة، بالطريق الدائري بمركز المنيا، بالقرب من مدخل كوبري أبوشناف المؤدي للطريق الصحراوي الغربي وتحديدا أمام قرية صفط الشرقية، بعد انفجار أحد الإطارات الأمامية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه ارتجاج ونزيف داخلي وجروح وكدمات وكسور، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الدائري المؤدي للصحراوي الغربي.

كما تم إخطار الوحدة المحلية لقرية صفط الخمار، للعمل على رفع عمود الإنارة الذي سقط في عرض الطريق، والعمل على إصلاحه وتحديد التلفيات بالتنسيق مع هندسة كهرباء غرب المنيا، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.