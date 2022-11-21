«صناعة النواب» توصي بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية في الدقهلية

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود خلال اجتماع اللجنة، مساء اليوم، بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية بالعصافرة، مركز المطرية، محافظة الدقهلية للوقوف على المشكلات.

وأوصت اللجنة بضرورة عمل اتفاقية بين بنك الاستثمار القومي وهيئة التنمية الصناعية لإعادة الاستثمار وإحياء المنطقة الصناعية لصالح بنك الاستثمار القومي وبناء على الدراسة يجرى الموافقة من عدمه.

منح تيسيرات لتشجيع المستثمرين

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، بشأن عدم تنفيذ المرحلة الثانية في المنطقة الصناعية بالعصافرة، ومنح تيسيرات لتشجيع المستثمرين على بدء مشروعاتهم بهذه المنطقة.

تنفيذ 20 فدانا لإقامة مجمع صناعات صغيرة

وقال المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، إنه جرى اعتماد وصرف 45 مليون كمرحلة أولى للمنطقة الصناعية، و تنفيذ 20 فدانا لإقامة مجمع صناعات صغيرة، من إجمالي 50 فدانا بجانب إقامة محطة صرف على ثلاثة فدان، مشيرا إلى أن المديونية تراكمت عبر السنين ووصلت إلى 460 مليون.

وأوضح أنه كان هناك قرض جرى صرفه على تلك المنطقة الصناعية، والاتفاق على نقل الملكية إلى بنك الاستثمار القومي بجانب قرار جمهوري بنقل الملكية ولكنها لم تفعل حتى الآن.