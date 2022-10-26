شروط وظيفتي مدير إدارة السن المدرسي ورعاية الأمومة والطفولة بالمنيا

أعلنت إدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة والسكان بالمنيا عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة السن المدرسي، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بالمديرية.

شروط التقدم لوظيفة مدير إدارة السن المدرسي

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية الشؤون الصحية في محافظة المنيا، شروط التقدم لشغل وظيفة مدير إدارة السن المدرسي وهي:

1- أن يكون المتقدم من ضمن العاملين بمديرية الصحة بالمنيا والجهات التابعة لها.

2- المؤهل المطلوب مؤهل عالٍ يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

3- اجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عمل الوظيفة.

4- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

5- إعداد ملف يشمل بيان حالة وظيفية وسيرة ذاتية للمتقدم.

6 - الحصول على دورات تدريبية في مجالات الأمومة والطفولة.

7 - إجادة إحدى اللغات الأجنبية.

8- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

وعلى من يرغب التقدم بالطلبات مرفق بها بيان الحالة والسيرة الذاتية إلى قسم موازنة الوظائف بإدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة بالمنيا وذلك لعمل مقابلة شخصية لجميع المتقدمين، خلال 15 يوما من إعتماد الإعلان.

شروط التقدم لوظيفة مدير رعاية الأمومة والطفولة

كما أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمنيا عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة وذلك وفق الشروط الآتية:

1- أن يكون المتقدم من ضمن العاملين بمديرية الصحة بالمنيا والجهات التابعة لها.

2- المؤهل المطلوب، مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة العمل. 3 - إجتياز البرامج التدريبية المتخصصة في مجال عمل الوظيفة . 4 - أعداد ملف يشمل بيان حالة وظيفية وسيرة ذاتية للمتقدم.

5- إجادة احدى اللغات الاجنبية.

6- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

7- اجتياز المقابلة الشخصية المقررة.

8- الحصول على دورات تدريبية في مجالات الأمومة والطفولة.

وعلى من يرغب التقدم بالطلبات مرفق بها بيان الحالة والسيرة الذاتية إلى قسم موازنة الوظائف بإدارة الموارد البشرية بمديرية الصحة بالمنيا وذلك لعمل مقابلة شخصية لجميع المتقدمين، خلال 15 يوما من إعتماد الإعلان.