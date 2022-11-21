تطورات الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي بعد نقله إلى المستشفى

يتطلع قطاع كبير من الجمهور إلى معرفة تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي مفيد فوزي، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية ودخوله مرة أخرى المستشفى، بعد إجراء عملية توسيع القنوات المرارية بداية الشهر الحالي.

الحالة الصحية لمفيد فوزي

وأكد مصدر مقرب من الإعلامي مفيد فوزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه يتواجد حاليا في أحد المستشفيات الكبرى تحت الملاحظة، وحالته الصحية مستقرة.

مصطفي بكري يعلن مرض مفيد فوزي

وكان أعلن صباح اليوم، الإعلامي مصطفي بكري عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» تدهور حالة الإعلامي مفيد فوزي، قائلا: «يعاني الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي من تدهور في صحته، وجرى حجزه في أحد المستشفيات الخاصة».

وتابع: «مفيد فوزي أفنى عمره في العمل بمهنة الصحافة، وظل يكتب ويعبر عن آرائه بكل قوة، قد يختلف معك، لكنه قطعا يحترم رأيك وحقك في التعبير عنه، أتوجه بهذا النداء إلى السيد رئيس».

مرض مفيد فوزي

وكان المحاور مفيد فوزي أعلن منذ آخر الشهر الماضي في لقاء تليفزيوني، خضوعه لعملية جراحية في القنوات المرارية أول نوفمبر الحالي، وذلك بعد معاناته من آلام شديدة بسبب القنوات المرارية، وأكد في تصريح سابق«الوطن» أنه بصحة جيدة وودع الآلام الشديدة التي كان يشعر بها بسبب القنوات المرارية.