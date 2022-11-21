رئيس «المركزي للإحصاء» لـ قصواء الخلالي: هدفنا رفع الوعي وترسيخ الثقافة الرقمية بين المواطنين

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن جميع دول العالم لم تعد تتحدث إلا بلغة الأرقام، والإحصاء هي المصدر الرئيسي لقواعد الحقيقة، كما أن الجهاز المركز الرئيسي للبيانات بجميع أجهزة الدولة، موضحًا أنه لا يوجد تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط دون بيانات، لذا يعتمد الجهاز على أن يكون بياناته دقيقة وفي متناول راسمي السياسات ومتخذي القرارات.

ترسيخ الثقافة الرقمية بين المواطنين

وأضاف «بركات»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، ويعرض على شاشة «سي بي سي»، أن المرصد الإحصائي الجديد والذي حمل اسم «بيانات مصر» أحد أهداف إنشائه تفعيل إحصائية الدولة لبناء الإنسان المصري من خلال تنمية قدراته فكريا ورفع الوعي الإحصائي لدى المواطن المصري، وترسيخ الثقافة الرقمية بين المواطنين.

تحصين المواطن من البيانات والأخبار المغلوطة

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن المرصد يهدف إلى تحصين المواطن من البيانات والأخبار المغلوطة مجهولة المصدر، حيث إن الجهاز رصد خلال الآونة الأخيرة صدور العديد من البيانات الخاصة بالسلع الاستراتيجية ومدى محدوديتها في الدولة المصرية، وهي جميعها مجرد شائعات، كما أن الدولة تواجه حاليا عددا من التحديات الصعبة، في مقدمتها المشكلة السكانية.

عدد المواليد يوميا يصل لـ6 آلاف مولود

وأشار إلى أنه في ضوء ما يرصده الجهاز من أرقام باستمرار، يستطيع المرصد معرفة تعداد السكان يوميا على مستوى الجمهورية بجميع المحافظات، موضحا: «عدد المواليد يوميا يصل لـ6 آلاف مولود، أكثرهم بمحافظات الوجه القبلي»، موضحًا أن الجهاز بصدد الانتهاء من إنشاء موقع إلكتروني للإعلاميين، تماشيا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بعد إحداث شراكة مع عدد من الإعلاميين.

إتاحة المرصد لجميع وسائل الإعلام

وواصل: «سنتيح المرصد لجميع وسائل الإعلام، وفي التوقيت الذي تنطلق فيه المرصد لوسائل الإعلام، سنبلغ جميع الإعلاميين به، من أجل عرض المرصد بجميع محتوياته وجوانبه العلمية، من أجل تحقيق الاستفادة، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام على كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية أيا كان نوعها»، كما أن عرض الجهاز للأرقام بشكل دائم ودوري هدفه أن يعلم الجميع ما التحديات في الدولة.

حالة طلاق تحدث في المجتمع المصري كل 2.2 دقيقة

وأردف أن حالات الطلاق تحدث في المجتمع المصري كل 2.2 دقيقة، وكل دقيقة تحدث حالة زواج، «أرقام الطلاق على مستوى الدولة سنويا تصل لـ250 ألف حالة، وحالات الزواج سنويا تصل لـ890 ألف حالة زواج، ولدينا 2.1 مليون مولود سنويا، ونسعى إلى تخفيض نسب المواليد سنويا».