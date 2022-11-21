رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الفنانة أميرة الشامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم «اركب التريند»

كتب:

محمود الرفاعى
10:37 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الفنانة أميرة الشامي

الفنانة أميرة الشامي

انتهت الفنانة أميرة الشامي، من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «اركب التريند»، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض مع نهاية العام الجاري.

فيلم «اركب التريند» من إخراج محمد جمال الحديني

وفيلم «اركب التريند»، قصة وإخراج محمد جمال الحديني، مدير التصوير أحمد عبدالمنعم، منتج فني شعيب ياسين، ومن بطولة الفنان مصطفى أبو سريع، مروة عبدالمنعم، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، نور الكاديكي، وسيشارك في الفيلم شخصيات عدة من أبطال السوشيال ميديا.

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشباب، يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية التي تواجهنا هذة الأيام، بسبب الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، أيضا نتناول بعض الأشخاص الذي يبحثون عن الشهرة عن طريق الترند.

أميرة الشامي شاركت محمد رجب في مسلسل الأخ الكبير

وكانت الفنانة أميرة الشامي، كانت قد شاركت خلال الفترة الماضية في عدد كبير من الأعمال الدرامية منها مسلسل «الأخ الكبير»، مع الفنان محمد رجب وفيلم «استدعاء ولي أمر» كما شاركت في أكثر من عمل مسرحي منهم مسرحية لا ومسرحية «واد من جنوة» التي عرضت على المسرح القومي.

اقرأ المزيد:

الفنانة مارلين نعمان: فيلم «أرض الوهم» إنساني ويمس مشاعر المرأة

موعد طرح فيلم «جروب الماميز» لـ الفنان محمود حافظ

برومو فيلم ويل سميث Emancipation يقترب من 3 ملايين مشاهدة

المنتج محمد حفظي: لدينا خطة لطرح فيلم «19 ب» في دور العرض السينمائي
بقلم محمود الرفاعى