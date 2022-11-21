الفنانة أميرة الشامي تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم «اركب التريند»

انتهت الفنانة أميرة الشامي، من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد «اركب التريند»، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض مع نهاية العام الجاري.

فيلم «اركب التريند» من إخراج محمد جمال الحديني

وفيلم «اركب التريند»، قصة وإخراج محمد جمال الحديني، مدير التصوير أحمد عبدالمنعم، منتج فني شعيب ياسين، ومن بطولة الفنان مصطفى أبو سريع، مروة عبدالمنعم، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، نور الكاديكي، وسيشارك في الفيلم شخصيات عدة من أبطال السوشيال ميديا.

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشباب، يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية التي تواجهنا هذة الأيام، بسبب الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، أيضا نتناول بعض الأشخاص الذي يبحثون عن الشهرة عن طريق الترند.

أميرة الشامي شاركت محمد رجب في مسلسل الأخ الكبير

وكانت الفنانة أميرة الشامي، كانت قد شاركت خلال الفترة الماضية في عدد كبير من الأعمال الدرامية منها مسلسل «الأخ الكبير»، مع الفنان محمد رجب وفيلم «استدعاء ولي أمر» كما شاركت في أكثر من عمل مسرحي منهم مسرحية لا ومسرحية «واد من جنوة» التي عرضت على المسرح القومي.