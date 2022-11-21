موعد طرح فيلم «جروب الماميز» لـ الفنان محمود حافظ

كشف الفنان محمود حافظ عن البوستر الخاص بشخصيته التي يقدمها ضمن أحداث فيلم «جروب الماميز»، والذي يشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين، بينهم روبي ويسرا اللوزي.

ونشر الفنان محمود حافظ بوستر فيلم جروب الماميز عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، وظهر فيه منفردا وهو يرتدي كاب ونظارة شمسية، ولكن لم تكشف عن تفاصيل شخصيته.

بوستر فيلم «جروب الماميز»

الفنان محمود حافظ من خلال بوستر الفيلم كشف عن موعد طرحه فى دور العرض السينمائية، إذ يعرض الاثنين الموافق 28 من شهر ديسمبر المقبل.

فيلم جروب الماميز يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم روبي ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمود حافظ وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح.

وتدور فكرة الفيلم في إطار لايت كوميدي حول فكرة جروب الماميز، الذي يجرى انشائه بين الأمهات في المدارس لمتابعة أخبار أبنائهم.