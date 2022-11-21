المنتج محمد حفظي: لدينا خطة لطرح فيلم «19 ب» في دور العرض السينمائي

تحدث المنتج محمد حفظي منتج فيلم «19 ب» عن العمل السينمائي الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحا أن العمل يناقش أفكار بسيطة متعلقة بالخوف والحزن والتغيرات الاجتماعية، «ما أعجبني في الفيلم أنه يتناول تلك الموضوعات بطريقة غير مباشرة».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك خطة لعرض الفيلم في أكثر من مهرجان، ويجرى الإعلان عنها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى عرضه بدور العرض السينمائي في الربع الأول من العام الجديد بمصر، فهدفنا الأساسي أن يشاهد الجمهور الفيلم بجانب خطة التوزيع التي مازالت تحت الدراسة.

وتابع: «تحدث معي المخرج أحمد عبد الله عن فكرة الفيلم، وأرسل لي السيناريو فور الانتهاء من كتابته وقراءته، ولكنني كنت على قناعة بأنني سأقوم بإنتاج الفيلم، حتى قبل أن ينتهي أحمد من الكتابة، وذلك لأنني من هواة العمل مع أحمد، وسبق لنا أن تعاونا في مشاريع سابقة، وأعرف إمكانياته كمخرج وكاتب.

محمد حفظى ومشاركته في مهرجان القاهرة

وعن مشاركته في مهرجان القاهرة قال: «سعيد جدًا بالمشاركة في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كمنتج وليس رئيسًا للمهرجان، وأشعر وكأنني أعود لبيتي، وفخور بأن فيلمي يمثّل مصر في المسابقة الدولية.