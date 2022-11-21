الفنانة مارلين نعمان: فيلم «أرض الوهم» إنساني ويمس مشاعر المرأة

قالت الفنانة اللبنانية مارلين نعمان، بطلة فيلم «أرض الوهم»، الذي ينافس ضمن مسابقة آفاق عربية، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44، إن هذه هى المرة الأولى لها التي تأتي فيها لزيارة مصر، فضلًا عن المشاركة الأولى لها بعمل فني ضمن فاعليات المهرجان.

زوجة تبحث عن الحب

وعن الشخصية التي تقدمها بفيلم «أرض الوهم»، قالت مارلين نعمان، لـ«الوطن» إنها تجسد شخصية ليلى، الزوجة التي لم تعرف الحب مع زوجها، والتي ارتبطت به بشكل تقليدي، مؤكدة أن هذا الدور كان بمثابة تحدياً لها لما يتضمنه من مشاعر إنسانية تمس المرأة وما تتعرض له.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة بـ مهرجان القاهرة السينمائي، بهذا الفيلم الذي تدور أحداثه في منتصف القرن الماضي، ومن ثم كان أمراً مهماً لأنها تعيش زمن لم تراه من قبل.

فيلم «أرض الوهم» ينافس في مسابقة آفاق عربية

وكان المخرج كارولوس شاهين، قد أشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن تحضير وتنفيذ فيلم «أرض الوهم»، استغرق نحو 5 سنوات، مؤكدًا أنه دائمًا يسعى أن يستعين في أعماله بقصص حقيقية من أرض الواقع.