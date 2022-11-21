برومو فيلم ويل سميث Emancipation يقترب من 3 ملايين مشاهدة

يترقب عشاق النجم العالمي ويل سميث، موعد عرض فيلم Emancipation المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل، ويعد ذلك أولى أفلامه بعد الأزمة التي تعرض لها في حفل توزيع جوائز الأوسكار، وقيامه في شهر مارس الماضي بصفع زميله كريس روك مقدم الحفل، بسبب قيام الأخير بالحديث عن زوجة سميث بشكل فكاهي بطريقة غير لائقة.

أكثر من مليوني مشاهدة للبرومو الدعائي

فيلم ويل سميث Emancipation من إخراج أنطوان فوكوا، وحقق التريللر الدعائي الذي طرح اليومين الماضين نحو مليونين ونصف مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدر به محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

طرح فيلم ويل سميث Emancipation ديسمبرالمقبل

وظهر ويل سميث، خلال المقطع الدعائي وهو بصحبة أشخاص داخل غابات وتسود حالة من الغموض والكر والفر من مجهول يطاردهم.

وحقق البرومو الدعائي إشادات إيجابية، للدرجة التي رشحت ويل سميث لنيل جائزة أوسكار عن دوره في الفيلم المرتقب، وهو ما آثار غضب البعض، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، خصوصًا بعد قيامه بصفع كريس روك منذ عدة شهور ومن ثم لا يستحق نيل أي جائزة.