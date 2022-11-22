خريطة الترشح وإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، القائم باعمال رئيس جامعة أسيوط، القرار رقم 4117 بشأن خريطة ومواعيد الترشح و إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسيوط ولجانها المختلفة والتي تبدء ايام الترشح يوم 24 نوفمبر المقبل .

مواعيد الترشح للجان الاتحادات الطلابية بكليات جامعة أسيوط

الخميس 24 نوفمبر فتح باب الترشيح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الاستمارات

الأحد 27 نوفمبر إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين

الإثنين 28 نوفمبر تلقي طلبات الطعون

الثلاثاء 29 نوفمبر فحص الطعون في الساعة الثانية عشر ظهرا

الأربعاء 30 نوفمبر إعلان كشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية

الخميس 1 ديسمبر فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين ولايجوز استخدام الشعارات الطائفية او الفئوية او الحزبية في الانتخابات

الأحد 4 ديسمبر انتخابات الجولة الاولي بالكليات والفرز وإعلان النتائج

الإثنين 5 ديسمبر انتخابات الإعادة في حالة تساوي الأصوات

الثلاثاء 6 ديسمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات

انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحادات الطلابية

الأربعاء 7 ديسمبر انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات

الخميس 8 ديسمبر انتخابات الأمناء والامناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة

الطلاب المثاليون بكلية الحقوق بجامعة أسيوط

وفي نفس السياق أعلنت كلية الحقوق في جامعة أسيوط عن الفائزين في مسابقة الطالب المثالي والتي تضمنت فوز الطالب شهاب جمال عسران بالمركز الأول والطالب حامد حسن حامد بالمركز الثاني والطالب محمد جمال محمد بالمركز الثالث والطالب يوسف ايمن شلقامي بالمركز الرابع.